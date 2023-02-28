الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

مواعيد الـعمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر آذار

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

المياه: 114 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة غداً - أسماء

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء، 28-02-2023 01:51 م

ارتفاع حوالات المغتربين 314.1 مليون دولار الشهر الماضي

1202316122255332249120


الوكيل الإخباري - ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبة 0.9 % إلى 314.1 مليون دولار، مقارنة مع 311.3 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2022، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

اضافة اعلان


وكانت حوالات العاملين في الخارج قد ارتفعت العام الماضي، بنسبة 1.5 % لتبلغ 3,452 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021، لتشكل ما نسبته 93.1 % من مستواها المتحقق خلال عام 2019 (ما قبل الجائحة).

 

وتعد حوالات العاملين في الخارج من المصادر الرئيسة المغذية للاحتياطي العام من العملات الأجنبية، والتي وصلت إلى حدود 17 مليار دولار في نهاية العام الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202327145721406990922

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

main_image63fdf58064ea9

مواعيد الـعمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر آذار

437f9383-7dad-49fd-b016-dc68c6f5d8f9_lg

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

M63A1371 - Copy

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

WhatsApp Image 2023-02-28 at 2.31.36 PM

الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورة تدريبية في الطفيلة

VczQhE0WVH6hYQYatJPa2EQnGl01iNhUXFM9OoVz

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

أخبار متعلقة
220231694555126179553

المركزي: الحكومة استدانت 5.5 مليار دينار وسددت 4.1 مليار دينار في 2022

2905781c-نقود-دنانير-2

706 ملايين دينار حولها أردنيون عبر غرفة التقاص الآلي الشهر الماضي

9202221125854383404977

مصدر ينفي إصدار عملة أردنية من فئة الـ 100 دينار

main_image63f0c7ce5ca9b

محافظ البنك المركزي: الجهاز المصرفي الأردني قوي

البنك المركزي (3)

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية