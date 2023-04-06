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ارتفاع سعر الزهرة والفلفل في السوق المركزي

الخميس، 06-04-2023 11:10 ص

ارتفاع سعر الزهرة والفلفل في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الزهرة والفلفل الحار اليوم الخميس في السوق المركزي .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2771.697 طن، توزعت على 1940.320 طن خضار، 625.566 طن فواكه، و 205.811 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 404.879 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 70 إلى 100 ، زهرة من 25 إلى 50 قرشاً، فلفل حار من 100 إلى 130 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 40 قرشاً
وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس :



 




 

 


 

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