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الأحد، 26-03-2023 09:18 ص

12 دينار للكيلو .. ارتفاع أسعار الملوخية لشح الكميات

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الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الملوخية إلى 12 دينار في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية .

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من جانبه قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن الكميات الموردة من الملوخية إلى السوق المركزي قليلة جداً بسبب أن الفترة خارج موسمها .


وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أن الكمية الموردة من الملوخية خلال يومين بلغت ما يقارب 400 كيلو منوهاً أن كيلو الملوخية يصل سعره إلى 9 دنانير في السوق المركزي.


ولفت الشخانبة أن خلال شهر تقريباً تكون كميات الملوخية ضمن معدلها السنوي الطبيعي .


 




 

 


 

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