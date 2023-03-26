12 دينار للكيلو .. ارتفاع أسعار الملوخية لشح الكميات

الوكيل الإخباري - اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الملوخية إلى 12 دينار في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية .

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من جانبه قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن الكميات الموردة من الملوخية إلى السوق المركزي قليلة جداً بسبب أن الفترة خارج موسمها .



وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أن الكمية الموردة من الملوخية خلال يومين بلغت ما يقارب 400 كيلو منوهاً أن كيلو الملوخية يصل سعره إلى 9 دنانير في السوق المركزي.



ولفت الشخانبة أن خلال شهر تقريباً تكون كميات الملوخية ضمن معدلها السنوي الطبيعي .

