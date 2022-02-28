ارتفاع صادرات التمور الأردنية إلى الأسواق العالمية 50%

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد ارتفاع صادرات التمور الأردنية للأسواق العالمية بنسبة وصلت الى 50% ونفاذ كميات التمور ذات الجودة العالية المخزنة عادة لدى المزارعين بسبب الاهتمام بهذا القطاع سواء من المزارعين أو من قبل وزارة الزراعة.وأضاف حداد أن وزارة الزراعة واصلت دعم النشاطات الترويجية التي تخدم القطاع والتي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي من مشاركة في المعارض الدولية والمحلية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول الى سمعة وجودة مميزة للمنتج المحلي من تمور المجهول الأردنية التي أصبحت تشهد طلبا متزايدا في السوق العالمي وفي اطار تميز المنتجين الأردنيين.وأشار إلى أنه سيتم تكريم 3 من الأردنيين الذين أثروا في قطاع النخيل المحلي والعربي والإقليمي في المهرجان الدولي السابع للتمور الذي ينعقد في آذار المقبل في أبو ظبي إضافة إلى ان المنتجين الأردنيين يستخدمون افضل التقنيات في مجال انتاج وتسويق التمور ما يعكس قدرة التمور الأردنية على المنافسة بأعلى درجات الجودة.من جهته، أكد المهندس حازم الصمادي مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق ان الصادرات ارتفعت خلال هذا العام لتصل إلى 9 آلاف طن مقارنة بـ 6 آلاف طن للأعوام الماضية.وبين أن الاستهلاك المحلي للفرد ارتفع من 1،5 كيلو من التمر خلال العام الى 3،3 كيلو إضافة إلى الطلب الكبير في الأسواق العالمية.وأكد الصمادي ان قطاع التمور توسع أفقيا وراسيا حيث وصل عدد الاشجار إلى 650 الف شجرة نخيل مثمرة مزروعه معظمها في وادي الأردن على مساحة وصلت الى 45 الف دونم مساحة تنتج ما مجموعة 30 الف طن من مختلف الأصناف.