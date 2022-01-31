الإثنين 31-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

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الإثنين، 31-01-2022 02:16 م

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الزراعة أنها لم تهمل أي ملاحظة خلال المنخفض الجوي وعملت بتشاركية مع كافة الجهات ولديها فرق منتشرة في كافة أنحاء المملكة مجهزة وتعمل على إزالة وتقليم الأشجار إضافة إلى وورش الزراعة للاشتال بدل الفاقد خلال المنخفض.

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وقالت الوزارة إن الفيديو المتداول حول اتصال مع الخط الساخن لها وعدم الاجابة عليه، بأن الرقم الذي تم الاتصال به هو رقم وزارة الزراعة وليس الخط الساخن الذي قامت الوزارة بنشره على كافة وسائل الإعلام والتواصل وصفحاتها قبل وخلال المنخفض.


وأضافت أنها تعتمد خط ساخن واحد لكل حدث لضمان تنفيذ ومتابعة الملاحظات الواردة الرقم وهو 065341116 وهذا الرقم المعتمد للمنخفضات والتعامل مع الأشجار منذ ما يصل الى 10 أعوام.


وبينت أن لديها خطوط أخرى خاصة بالرقابة على الجودة ورقم للتبليغ عن التعديات ورقم سابق خاص بالوقاية والجراد.

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