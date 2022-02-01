منحة هولندية لتمويل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل

الوكيل الإخباري - وقعت الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على اتفاقية تمويل تقدم الحكومة الهولندية بموجبها منحة إضافية بقيمة (4.13) مليون يورو، لـ "المساهمة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، والممول من الصندوق.

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وتهدف هذه المنحة التي يستفيد منها النساء والشباب وصغار المزارعين في المحافظات، إلى "زيادة استخدام الوسائل الحديثة في العمل الزراعي والري والحصاد المائي، وزيادة المحاصيل وجودتها وذلك استجابة للتغير المناخي" وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وبموجب الاتفاقية، سيتم أيضا "تقديم منح مالية لمشاريع في المحافظات لتجميع مياه الأمطار (الحصاد المائي)، وتقليل الفاقد واستخدام أنظمة الري ذات الكفاءة".



ووقع الاتفاقية وزير التخطيط ناصر الشريدة مع دينا صالح مدير الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).



وقدم الشريدة "الشكر" للحكومة الهولندية على تقديمها المنحة والمساهمة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، مشيداً بـ "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الحكومة الأردنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/ ايفاد، وشكر دوره البارز على صعيد دعم المسيرة التنموية للمملكة عبر السنوات الماضية، والتي كان لها أثراً واضحاً في دعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي، والتنمية الريفية، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية".