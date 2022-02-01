الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

غزة: 8 وفيات و 2500 إصابة جديدة بكورونا

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية

الدولار دون مستوى 77 روبلا

إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة في جمرك جابر

حداد: قلق من ارتفاع الإصابات.. وتوقع اتخاذ قرارات جريئة بشأن المدارس

الثلاثاء، 01-02-2022 09:40 ص

منحة هولندية لتمويل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل

206558_47_1530345489


الوكيل الإخباري - وقعت الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على اتفاقية تمويل تقدم الحكومة الهولندية بموجبها منحة إضافية بقيمة (4.13) مليون يورو، لـ "المساهمة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، والممول من الصندوق.

اضافة اعلان


وتهدف هذه المنحة التي يستفيد منها النساء والشباب وصغار المزارعين في المحافظات، إلى "زيادة استخدام الوسائل الحديثة في العمل الزراعي والري والحصاد المائي، وزيادة المحاصيل وجودتها وذلك استجابة للتغير المناخي" وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


وبموجب الاتفاقية، سيتم أيضا "تقديم منح مالية لمشاريع في المحافظات لتجميع مياه الأمطار (الحصاد المائي)، وتقليل الفاقد واستخدام أنظمة الري ذات الكفاءة".


ووقع الاتفاقية وزير التخطيط ناصر الشريدة مع دينا صالح مدير الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).


وقدم الشريدة "الشكر" للحكومة الهولندية على تقديمها المنحة والمساهمة في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، مشيداً بـ "العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الحكومة الأردنية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/ ايفاد، وشكر دوره البارز على صعيد دعم المسيرة التنموية للمملكة عبر السنوات الماضية، والتي كان لها أثراً واضحاً في دعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي، والتنمية الريفية، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
312595_5_1607974836

التوثيق الملكي: إطلاق الدورة السنوية الثانية للنشر

medium_2022-01-04-92d308101f

توضيح حول عدم سريان العمل بالتعديلات الدستورية

8bf69cf9-ea14-444d-85cc-b2cc0eaee65c

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

لقاح 4

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

226032871499517236

30 فرصة عمل في الزرقاء - تفاصيل

معان

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية

أخبار متعلقة
920213015933623387694

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة تربح أكثر من الدول المنتجة للنفط ونرفض الرفع و"الضريبة المقطوعة"

pic_124608

المعايطة: سيتم إصدار نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن القومي

Screenshot_21

العجارمة: المواطن أصبح ضحية تقصير الدولة.. والمعايطة: الحكومة لم تُسوّق للتعديلات الدستورية

1020219223220951408489

الوزير المعايطة: بند 10 نواب لطرح الثقة معمول به منذ 1952

392448_6_1614372311

المعايطة: لا يتعين أن يكون رئيس الحكومة البرلمانية نائبا

1220212915290394781307

تثبيت نسبة رسم وضريبة بيع العقار عند 6%