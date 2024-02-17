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السبت، 17-02-2024 08:49 ص

ارتفاع على أسعار الخضار بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الكوسا والخيار والباذنجان والبصل الناشف والثوم بالسوق المركزي اليوم وبفارق 5 - 10 قروش عن يوم الخميس . 

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ووفقا للنشرة اليومية - الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي بلغ سعر الكوسا بين 40 و 60 قرشا للكيلو ، والخيار بين 30 و 50 قرشا للكيلو ، والباذنجان بين 30 و 40 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو والثوم بين 450 الى 500 قرشا للكيلو  .

 

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 4638.532 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق186.612 طن .

 


 




 

 


 

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