الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب جزئي للاحتلال من خان يونس

الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 28 مليوناً لشهر كانون الثاني

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

الطلبة الأوائل في امتحان الشامل - أسماء

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال اقتحم مستشفى الأمل للمرة الثالثة

%65.2 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 2024

الزراعة: الأردن خال من مرض فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية

تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية

34 شهيدا في قصف استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه

الخميس، 01-02-2024 10:03 ص

سعر الثوم يصل اليوم الى ثلاثة دنانير ونصف في السوق المركزي للخضار

IbfGPoz2SgAlc3zBVvryCbTTP559scuoa6XFUFcv


الوكيل الإخباري- بلغ سعر الثوم بين ثلاثة دنانير الى ثلاثة دنانير ونصف في ساحات السوق المركزي للخضار اليوم الخميس وفقا لما اكده مدير السوق كساب الشخانبة .

واستقرت اسعار غالبية الاصناف من الخضار وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشاً للكيلو ، وسعر الخيار بين 40 و 60  قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 20 و30  قرشا للكيلو

هذا وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2826.481 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 92.473 طن.

وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  :

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
94765C66-2981-4764-80F8-7A51A89BAC8F

الطلبة الأوائل في امتحان الشامل - أسماء

6202313101130438986831

%65.2 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 2024

Doc-P-1159026-638423017584966389

الزراعة: الأردن خال من مرض فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية

ههه

تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية

11

اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية - رابط

WhatsApp Image 2024-02-01 at 10.16.21 AM

الأردن يتسلم رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2024

أخبار متعلقة
423247608_775213827984590_3354796437577824120_n

إغلاق شارع رئيسي في إربد مؤقتاً

478700

ارتفاع طفيف على الفليفلة .. تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

1220221381846759697121

انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي اليوم الأحد

WhatsApp Image 2024-01-27 at 00.12.33

لائحة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت

120243163153516310131

أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

320222681647236353886

ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم