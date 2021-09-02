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الخميس، 02-09-2021 02:17 م

ارتفاع ملحوظ باعداد اصابات كورونا النشطة بالاردن

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و506 حالات حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و422 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 798 ألفا و91 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

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