ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( التضخم ) لشهر آذار من عام 2023 ليصل إلى 108.83 مقابل 104.73 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.91%.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.61%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.68%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.50% والصحة بنسبة 6.70%.



وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام 108.26 مقابل 104.11 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.98%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.75%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.24%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.73%، والصحة بنسبة 6.71%.

