ارتكاب جريمة مخدرات في الأردن كل 28 دقيقة و 40 ثانية العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2022 الصادر عن مديرية الأمن العام، أن المعدل الزمني لارتكاب جرائم المخدرات العام الماضي في الأردن بلغ 28 دقيقة و 40 ثانية، بعدد جرائم وصل إلى ( 18334) جريمة، وبمعدل ( 16 جريمة) لكل 10 آلاف نسمة، حين كان عدد سكان الأردن ( 11.302.000) نسمة.



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وأضاف التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن ( 71.12%) من أنواع جرائم المخدرات التي ارتكبت في العام الماضي كانت " حيازة وتعاطي للمواد المخدرة" فيما بلغت نسبة الاتجار بالمواد المخدرة ( 28.88%).



وبين أنه سجل في اقليم العاصمة ( 2141) جريمة اتجار و ( 5119) جريمة حيازة وتعاطي، وفي اقليم الوسط ( 1120 ) جريمة اتجار و( 3092) جريمة تعاطي، وفي اقليم الشمال ( 1277) اتجار و( 2559) جريمة تعاطي، وإقليم الجنوب ( 429) جريمة اتجار و(1348) جريمة تعاطي، وشرطة البادية الملكية ( 328) جريمة اتجار و (921) جريمة تعاطي.