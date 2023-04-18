ازدحامات واكتظاظات مرتقبة في أسواق وشوارع المملكة قبيل العيد

الوكيل الإخباري

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- بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين في الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد الأسواق خلال اليومين المقبلين إقبالا كبيرا على شراء مستلزمات العيد.ومن المتوقع أيضا، أن تشهد منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان ومناطق الأسواق في مختلف محافظات المملكة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء وحتى عشية عيد الفطر السعيد ازدحامات مرورية خانقة في ظل خروج المواطنين للتسوق وشراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات وألعاب للأطفال وغيرها احتفالا وابتهاجا باستقبال العيد.وكانت شهدت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية حركة تسوق ضعيفة وسط مطالبات كبيرة من قبل المواطنين بصرف الرواتب مبكرا لتمكينهم من تأمين احتياجات العيد، وهو ما دفع الحكومة والضمان الاجتماعي إلى تقديم موعد صرف الرواتب لإنعاش الأسواق وإدخال بهجة وفرح العيد على المواطنين.وتعول القطاعات الاقتصادية على اليومين المقبلين لإنعاش حركة التسوق في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين والطلب على الشراء على مدار العام التي تغير مع جائحة كورونا، حيث تشكل اليوم مواسم الأعياد فرصة لتحسين وتأمين السيولة لدى التجار.بدورها أعلنت إدارة السير في وقت سابق عن إعداد خطة مرورية شاملة استعدادا لعيد الفطر والأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك في ظل المؤشرات التي توحي بحدوث أزمات مرورية واكتظاظات في الأسواق تحضيرا للعيد.