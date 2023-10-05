استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

الوكيل الاخباري - فازت الدكتورة ياسمين زهير عيسى مراد من قسم الهندسة المدنية بجائزة الباحثة المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية (Outstanding Woman Researcher in Structural Engineering)، التي يُختار الفائز بها بعد رفع توصيات لجنة خبراء تابعين لمجلس مؤسسة فينوس الدولية Venus International Foundation.



وقد اختيرت مراد للفوز بالجائزة التي تأسست عام 1882، من بين عدد كبير من المرشّحين؛ مراد التي نشرت في قاعدة بيانات سكوبس ما يقارب 50 بحثًا مصنّفًا تحظى بنسب استشهاد عالية، حتّى بات ترتيبها 34 على مستوى الباحثين في جميع تخصصات الجامعة الأردنية حسب تصنيف قاعدة سكوبس العالمية وحسب موقع الجامعة الأردنية كذلك .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة