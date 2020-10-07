استثناء من قرار حظر التجول الشامل لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - دعت هيئة الإعلام، اليوم الأربعاء، ممثلي وسائل الإعلام، الراغبين بالحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل، الذي سيطبّق في المملكة طوال يوميّ بعد غد الجمعة والسبت، إلى تقديم طلب لهذه الغاية، مؤكدة أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل.

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وقال مدير عام الهيئة الدكتور ذيب القرالة في بيان اليوم، أنّه بهدف التسهيل على قطاع الإعلام، سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، ليوميّ بعد غد الجمعة والسبت، وذلك من خلال التقدّم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، عبر تعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط التالي https://bit.ly/pe2905 والتي من ضمنها، الاسم الرباعي والرقم الوطني لطالب الاستثناء، وتسمية الملف باسم وسيلة الإعلام المعنية، وإرساله عبر البريد الالكتروني [email protected]، علماً بأنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.



ولفت الى أنه سيصل إلى مقدّم الطلب، ردّ يفيد بتأكيد استلام الطلب، وفي حال لم يصل الرّد خلال 60 دقيقة من وقت الإرسال، يرجى التحقق من إجراءات الإرسال والعنوان المرسَل إليه.



وأوضح القرالة أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيراَ إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.



وأكد أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس اب، أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء.



وأشار القرالة إلى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الالكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك خلال يوم غد الخميس، ولن يكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.





