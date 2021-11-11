استحداث برنامج لصيانة مركبات الهايبرد في الطفيلة

الوكيل الاخباري - باشر معهد التدريب المهني للذكور/ مؤسسة التدريب المهني في محافظة الطفيلة، بفتح باب التسجيل لبرنامج تدريبي هو الأول من نوعه على مستوى معاهد إقليم الجنوب، حيث يتخصص البرنامج في "دبلوم مهني كهروميكانيك المركبات الهجينة الهايبرد"، وبواقع 1400 ساعة تدريبية، ضمن المستويات المهنية الحرفية.



وقال مدير المعهد، المهندس محمد الشرايدة، إن الحصول على فرصة التدريب بهذا المجال سيؤهل المتدربين بعد تخرجهم لإيجاد فرص عمل حقيقية في سوق العمل، نظرا لحاجة محلات الميكانيك وسوق العمل لهذا التخصص.

اضافة اعلان