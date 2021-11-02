قطيشات يتفقد معهدي التدريب المهني بالطفيلة



الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة، عمر قطيشات، اليوم الثلاثاء، معهدي التدريب المهني للذكور والإناث في الطفيلة، واطلع على سير العملية التدريبية للدورات التدريبية المهنية الجاري عقدها للجنسين.



كما اطلع بحضور مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة، المهندس محمد الشرايدة، على مدى توفر التسهيلات التدريبة في المشاغل المختلفة بإشراف مدربين أكفاء، والتقى بالمتدربين أثناء التدريب واستمع الى ملاحظاتهم ومدى استفادتهم من الفرص التدريبية بالمعهد ومدى حاجة السوق المحلي بمحافظة الطفيلة الى هذه المهن.

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