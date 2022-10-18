تشكيلات بين مدراء المراكز في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إجراء تشكيلات بين مدراء المراكز في الجامعة.

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وبحسب التشكيلات تم تكليف الدكتور عبد الله صالح سليمان عويدي، الأستاذ في قسم الباطنية بكلية الطب بتسيير أعمال مدير مركز العلاج بالخلايا الجذعية، وتكليف الدكتور زيد مصطفى محمود عيادات، الأستاذ في قسم التنمية الدولية بكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية قائماً بأعمال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، وتكليف الدكتور محمود احمد يعقوب رشيد، الأستاذ في قسم أصول الدين بكلية الشريعة قائماً بأعمال مدير المركز الثقافي الإسلامي.



كما تم تكليف الدكتور محمود عمر مصطفى الحسين، الأستاذ في قسم الفيزياء بكلية العلوم قائماً بأعمال مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، وتكليف الدكتور فارس غالب لطفي بكري، الأستاذ في قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب قائماً بأعمال مدير مركز الأمراض المعدية والمطاعيم، وتكليف الدكتور منصور حسين عبدالله المطارنه، الأستاذ في قسم الكيماء بكلية العلوم قائماً بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، وتكليف الدكتور خلدون محمد رشيد شطناوي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير مركز المياه والطاقة والبيئة، وتكليف الدكتورة ماجدة أحمد قاسم عمر، الأستاذ المشارك في قسم الفلسفة بكلية الآداب قائماً بأعمال مدير مركز دراسات المرأة، وتكليف الدكتورة رند علي راضي أبو زريق، الباحث المشارك في مركز حمدي منكو للبحوث العلمية قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا النانو.



كما تم تكليف الدكتور ندى عبدالرؤوف سالم الروابده، الأستاذ المشارك في قسم الادارة السياحية بكلية الآثار والسياحة قائماً بأعمال مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، وتكليف الدكتور محمد مفضي فالح المعاقبة، الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بكلية الحقوق قائماً بأعمال مدير مركز الاستشارات والتدريب، وتكليف الدكتورة جمانة زياد محمد الزعبي ، الأستاذ المشارك في قسم الإدارة العامة بكلية الأعمال قائماً بأعمال مدير مركز التنمية وخدمة المجتمع، وتكليف الدكتور محمد سمير محمد ريان، الأستاذ المشارك في قسم اللغات الأوروبية بكلية اللغات الأجنبية قائماً بأعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج، وتكليف الدكتور يزن مازن يوسف الزين، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة، وتكليف الدكتور سامي محمد موسى عبابنه، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب قائماً بأعمال مدير مركز اللغات، وتكليف الدكتور رائد نائل محمد الطاهر الأستاذ المساعد في قسم الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير مركز الاختبارات وتحليل البيانات، وتكليف الدكتور بلال أحمد عبدالرحمن ابوصالح، الأستاذ المساعد في قسم علم الحاسوب بكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، وتكليف الفاضلة علا محمد عدنان رامز مسمار قائماً بأعمال مدير مركز الترجمة.