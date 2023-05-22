استطلاع "الوكيل": 51% من الأردنيين يرون أن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج استطلاع رأي حول توقعات الأردنيين بشأن الأمن المائي خلال الصيف الحالي بأن 51% من المشاركين يرون بأن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا.

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وكان طرح موقع "الوكيل الإخباري"، استطلاع رأي عام تحت عنوان "هل تتوقع أن يكون الصيف الحالي آمن مائياً؟"، نظرا لاهتمام المواطنين بقضايا المياه وخاصة مع تحسن الموسم المطري الحالي عن المواسم السابقة وفق بيانات وزارة المياه والري.



وتوقع ما نسبته 32% من المشاركين بالاستطلاع أن لا يكون الصيف الحالي آمن مائيا، فيما أجاب ما نسبته 17% منهم بخيار "لا أعرف".



ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المياه والري فقد بلغ معدل السنوي للأمطار الهاطلة خلال الموسم المطري للعام الحالي نحو 113.5% مقارنة مع 78.5% خلال العام الماضي.