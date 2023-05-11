الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

فنلندا توقف نقل الغاز المسال من مشروع روسي

قمة مرتقبة لزعماء دول جوار السودان

وزير الخارجية: أصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدوى حل الدولتين

موسكو تلاحق قضاة دوليين أمروا بتوقيف بوتين

مجلس الزرقاء يقرر دعم الأندية الرياضية في المحافظة

المجلس القضائي يوضح حول مراجعة المدينين بأقل من 5 آلاف دينار لدوائر التنفيذ

شكوى من تعرض طالب لضرب مبرح من معلم في عمان - صور

الخرابشة: المرحلة تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء

حريق هائل إثر انفجار شاحنة وسط مدينة ميلانو الإيطالية

%3.71 معدل التضخم في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

الخميس، 11-05-2023 01:29 م

ضبط حفارة داخل مزرعة في الرمثا بهدف حفر بئر مخالفة

WhatsApp Image 2023-05-11 at 1.19.53 PM


الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر وزارة المياه والري، اليوم الخميس، حفارة مخالفة في منطقة الرمثا/طريق حوارة أثناء تواجدها في مزرعة بهدف حفر بئر مخالفة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إنّ معلومات وردت تفيد بوجود حفارة مخالفة في منطقة بالرمثا، حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ومدعي عام الرمثا تجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع في صباح اليوم الخميس.


وأضافت، أنه تم ضبط الحفارة "نوع دق" المحملة على سيارة شحن مرسيدس سطحة؛ حيث تمت إزالة كافة الأعمال وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.


وأكّدت سلطة المياه، أن حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات.


ودعت، إلى الاسراع بالابلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
motor-loop-g37744e476_1280-1

افتتاح معرض الوسائل التعلمية لرياض الأطفال في إربد

WhatsApp Image 2023-04-26 at 3.41.57 PM (1)

وزير الخارجية: أصبحنا قريبين جدا من انتهاء جدوى حل الدولتين

495300_1_1680980492

مجلس الزرقاء يقرر دعم الأندية الرياضية في المحافظة

120068Image1

المجلس القضائي يوضح حول مراجعة المدينين بأقل من 5 آلاف دينار لدوائر التنفيذ

م

شكوى من تعرض طالب لضرب مبرح من معلم في عمان - صور

41e6baef-3893-4cfd-95c7-b151790a2503

الخرابشة: المرحلة تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-08 at 12.39.21 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الضليل - صور

WhatsApp Image 2023-04-27 at 2.32.05 PM

المياه: ضبط 3 اعتداءات ضخمة على خط ناقل مياه الزارة ماعين

112

الأمن يدعو للابتعاد عن أماكن تشكل السيول وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير

0L5A0179

بعد إزالة العوائق.. الأشغال تعيد فتح طريق العطارات

M63A2668

المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 106.5%

1

الأمن: لم تُسجل لدى البحث الجنائي أية قضية لسرقة حليب من داخل مول