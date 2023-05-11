ضبط حفارة داخل مزرعة في الرمثا بهدف حفر بئر مخالفة

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر وزارة المياه والري، اليوم الخميس، حفارة مخالفة في منطقة الرمثا/طريق حوارة أثناء تواجدها في مزرعة بهدف حفر بئر مخالفة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

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وقالت الوزارة، إنّ معلومات وردت تفيد بوجود حفارة مخالفة في منطقة بالرمثا، حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ومدعي عام الرمثا تجهيز كوادر مديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع في صباح اليوم الخميس.



وأضافت، أنه تم ضبط الحفارة "نوع دق" المحملة على سيارة شحن مرسيدس سطحة؛ حيث تمت إزالة كافة الأعمال وحجز الحفارة لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون وتقوم الأجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين.



وأكّدت سلطة المياه، أن حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات.



ودعت، إلى الاسراع بالابلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.