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الأربعاء، 01-02-2023 02:24 م

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

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الوكيل الإخباري - بيّن استطلاع رأي نفذه "موقع الوكيل الاخباري" وشارك فيه المئات من المواطنين، أن 80% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنه لن تنخفض قيم فواتير المياه مع إصدارها شهرياً.

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وتوقع 10% من المستطلع آراؤهم أن تنخفض الفواتير، فيما قال 11 % إنهم لا يعرفون إذا ما كانت ستنخفض الفواتير أم لا.


وقالت وزارة المياه في تصريح سابق أن الهدف من إصدار الفواتير الشهرية هو خفض الفاقد ضمن مشاريع خفض الفاقد المائي ومتابعة المياه وتخفيف الكلف وعدم تراكمها على المواطنين وتحسين مستوى الجباية والإيرادات التي تحصل عليها وزارة المياه والري.



 




 

 


 

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