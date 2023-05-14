التربية تنفي تعديل موعد الاختبارات النهائية والعطلة الصيفية

الوكيل الإخباري - نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن يكون قد جرى تعديل على مواعيد التقويم المدرسي وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة.





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وأكد كنانة أنه بناءً على التقويم المعتمد فإن موعد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / الصف الحادي عشر يبدأ يوم الأربعاء 7/6/2023 ولغاية يوم الاثنين 26/6/2023 وعليه فإن العطلة الصيفية ستبدأ يوم الثلاثاء 27/6/2023.



وتابع" أما في ما يخص موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية / الصف الثاني عشر فإنه يبدأ يوم الأربعاء 17/5/2023 ولغاية يوم الأحد 4/6/2023".