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الإثنين، 07-02-2022 08:30 ص

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3018.273 طن، توزعت على 1669.243 طن خضار، 1113.909 طن فواكه، و235.121 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 300.838 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 60 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 70 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 35 إلى 65 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 


 

 

 




 

 


 

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