قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3159.330 طن، توزعت على 2003.633 طن خضار، 894.436 طن فواكه، و 261.260 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 295.043 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 80 إلى 120 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 25 إلى 30 قرش، بندورة من 12 إلى 25 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً ، الثوم من 25 إلى 40.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء:



