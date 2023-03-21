30 قرشاً .. انخفاض أسعار الثوم في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - انخفض سعر الثوم الأخضر 30 قرشاً للكيلو الواحد اليوم الثلاثاء في السوق المركزي وذلك بعد أن شهد سعره ارتفاع ملحوظ قبل أيام.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2080.326 طن، توزعت على 1325.127 طن خضار، 553.371 طن فواكه، و 201.829 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 197.784 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 80 إلى 120 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 25 إلى 30 قرش، بندورة من 12 إلى 25 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً ، الثوم من 25 إلى 40.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء:



