لليوم الثاني .. ارتفاع سعر الفلفل الحلو في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - تواصل أسعار الفلفل الحلو ارتفاعها لليوم الثاني حيث يبلغ سعر الكيلو اليوم الاثنين 125 قرشاً في السوق المركزي .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2738.271 طن، توزعت على 1733.885 طن خضار، 787.861 طن فواكه، و 216.524 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 283.104 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 80 إلى 125 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 25 إلى 33 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 40 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:



