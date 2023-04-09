3404 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3404 أطنان، منها 2644 طن خضار، و502طن فواكه، و257 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 50 قرشا، والبصل الناشف 35 و 50 قرشا، والبطاطا 30 و 40 قرشا، والبندورة 20 و 35 قرشا، والجزر 30 و 50 قرشا، والخيار 25 و 40 قرشا، والزهرة 25 و 50 قرشا، والليمون 70 و 100 قرش، والموز البلدي 65 و 100 قرش.

