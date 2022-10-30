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الأحد، 30-10-2022 04:12 م

استكمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية قبيل انعقاد القمة العربية

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الوكيل الاخباري- يستكمل، الاثنين، في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائرية، اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية قبيل انعقاد القمة العربية على مستوى القادة في دورتها 31 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.اضافة اعلان


ويترأس الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وبحضور السفير الأردني في مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وسط حضور أردني فاعل في مجريات الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وعقد وزراء الخارجية العرب، السبت، بعد جلستهم الافتتاحية اجتماعات مغلقة للتشاور على بنود طالها الجدل والنقاش ولم تحسم بعد، حيث أن جدول الأعمال حافل بقرارات مهمة كما ذكر مسؤولين في الجامعة العربية، منها قرارات تتعلق بإعلان الجزائر الخاص بالاتفاق الفصائل الفلسطينية الذي تم في الجزائر قبل أيام، بالإضافة إلى بنود يدور حولها نقاشات متعلقة بالتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية والازمة الليبية وملفات الأمن القومي العربي.

"لم يصدر عن اجتماعهم المفتوح واجتماعات مغلقة أي معلومات بشأن صيغة مشاريع القرارات التي تم التوافق حولها"، وفقا لموفد المملكة.

ويترقب ممثلو وسائل الإعلام العربية والأجنبية المتواجدين في محيط الاجتماعات أي معلومات ترشح ليتم الاستناد عليها، في حين أن هناك اعتكاف من قبل الوزراء والوفود المشاركة عن الحديث حيال مجريات الاجتماعات.

 




 

 


 

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