استكمال طرح عطاءات 19 مشروعا للأشغال في الطفيلة

الوكيل الاخباري - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مجلس محافظة الطفيلة، طرح نحو 86 بالمئة من مشاريع الأشغال العامة المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.



وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، إن وزارة الأشغال استكملت بالتعاون مع مجلس المحافظة طرح عطاءات 19 مشروعا من أصل 22 مشروعا مدرجة على موازنة العام الحالي.



وأضاف أنه يتبقى من مشاريع الأشغال العامة مدرجة على موازنة مجلس المجلس للعام الحالي ثلاثة عطاءات تتعلق بالمرحلة الرابعة من صيانة وفتح الطرق الزراعية وإعادة تدوير النفايات.

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