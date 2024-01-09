استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 77 و6 شاحنات مساعدات

الوكيل الاخباري - استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77، وصولها إلى قطاع غزة، الثلاثاء، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.



ورافقت الطواقم الطبية 6 شاحنات حملت على متنها مساعدات طبية وعلاجية، حيث بدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار.



ويضم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 تخصصات طبية تقوم على إدامتها طواقم متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.



يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76، غادرت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها واستلام طواقم غزة/ 77 مهمتها.

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