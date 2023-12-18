نقابة الصحفيين تثمن دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه

الوكيل الاخباري - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه، مؤكدا دعمه المطلق للقوات المسلحة وحرس الحدود على الواجهة الشمالية في مواجهة عصابات تهريب المخدرات.

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وشدد المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، على أن الجميع في خندق الوطن ضد قوى الظلام والشر التي تسعى لبث السموم في مجتمعنا، مبينا أن القوات المسلحة بالمرصاد دوما لهذه العصابات المنظمة والمدعومة من قوى إقليمية.



وأكد المجلس أن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص دائما على الاهتمام برفاق السلاح، واضعا هذه المؤسسة الفذة على رأس أولويات واهتمام جلالته ليبقى الجيش القلعة الحصينة التي تحمي الوطن وخيراته.