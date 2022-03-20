الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

استمرار ارتفاع سعر الحليب الطازج سيؤدي لارتفاع الألبان والأجبان والحلويات بسبب ارتفاع "مُدخلات الإنتاج"

الأردنية تحتفي بذكرى معركة الكرامة

الدوريات الخارجية: ضبط شاحنات مخالفة ومركبات تسير بسرعة 199 كلم/ساعة

الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية على منشآت مدنية بالسعودية

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على الاردن يوم الاربعاء

وفاة "أب" حزناً على ابنه الذي توفي بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

السعودية: هجوم حوثي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس يوم الاثنين واحتمال لتساقط الثلوج

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين

الحكومة تمدد العمل باجراءات لضمان المخزون الاستراتيجي 6 أشهر

الأحد، 20-03-2022 08:06 م

استمرار ارتفاع سعر الحليب الطازج سيؤدي لارتفاع الألبان والأجبان والحلويات بسبب ارتفاع "مُدخلات الإنتاج"

difference-between-Long-Life-Milk-and-Fresh-Milk


الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة، الأحد، إن ارتفاع أسعار الحليب الطازج من المزارع المحلية "سينعكس سلبا" على مصانع الألبان والأجبان في حال ثبتت زيادة الأسعار، "سنضطر إلى رفع سعر المنتج إلى المستهلك أيضا".

اضافة اعلان

جمعية ائتلاف مربي الأبقار حددت سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والأجبان والمزارع بسعر 55 قرشا للكيلو الواحد بعد أن كان بنحو 48 قرشا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل "غير مسبوق".


وأضاف الشكعة لـ "المملكة"، أن "قرار رفع أسعار الحليب الطازج تم بدون مشاورة، مشيرا إلى أنه "كان يجب أن يكون هناك مناقشات لمحاولة إيجاد حل لارتفاع أسعار الأعلاف لضبطها للمحافظة على سعر الحليب ومشتقاته".


وأوضح أن "القوة الشرائية ضعيفة والمعروض الحالي يناسب الطلب حاليا".


وناشد وزارة الصناعة بضبط أسعار الأعلاف حتى يستمر المزارع بالإنتاج بدون رفع الأسعار على المصانع، مؤكداً أن استمرارية المزارع مهمة للأمن الغذائي وضبط الكلف.


من جهته، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، لـ "المملكة"، إن قرار رفع سعر كيلو الحليب الطازج جاء بعد رفع أسعار الأعلاف بنحو 20%.


ولفت النظر إلى أن "المزارع أصبح غير قادر على الاستمرار في الإنتاج، وإذا لم يتم رفع سعر الحليب ستغلق المزارع ويخرج مربو الأبقار ذوي الحيازات الصغيرة من السوق، إضافة إلى خسارة إنتاج الحليب الطازج".


وأشار إلى ارتفاع أسعار الحليب عالميا في عدة دول منها تركيا ولبنان.


وذكر الحاج أن "القطاع يمثل 25% من الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 50 ألف شخص ويخدم 330 مصنعا ومعملا".


نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، قال إن "ارتفاع أسعار الحليب سيرفع الكلف الإنتاجية لمواد صنع الحلويات".


وأضاف لـ "المملكة"، "لا أتوقع ارتفاع أسعار الحلويات في الوقت الحالي"، مبيناً أن القوة الشرائية للمواطن ضعيفة ولا تحتمل رفع المزيد من الأسعار.


وأشار العواد إلى أن حركة بيع الحلويات شهدت ارتفاعا بسيطا بسبب انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320221364827106949757

الأردنية تحتفي بذكرى معركة الكرامة

275926071_269451068710236_1909624963055190528_n

الدوريات الخارجية: ضبط شاحنات مخالفة ومركبات تسير بسرعة 199 كلم/ساعة

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة "أب" حزناً على ابنه الذي توفي بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

3202217171149483114017

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تمدد العمل باجراءات لضمان المخزون الاستراتيجي 6 أشهر

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يفوِّض الوزراء المعنيين باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الأسعار

أخبار متعلقة
6210b05664b75

الصفدي يبحث سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

0L5A1670 cdd

انخفاض أعداد إصابات كورونا الإسبوعية في الأردن

وزارة الخارجية - Copy

الخارجية تؤكد على عودة الأردنيين من أوكرانيا و 1500 مُسجل على منصة التواصل

9998799273

دعوة لمنح كل ربة منزل مكافأة وتأمين صحي وضمان

0L5A1599 - Copy

المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

أحمد-سمارة-الزعبي

نقيب المهندسين يعلق على انتخابات فروع النقابة