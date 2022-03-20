استمرار ارتفاع سعر الحليب الطازج سيؤدي لارتفاع الألبان والأجبان والحلويات بسبب ارتفاع "مُدخلات الإنتاج"

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة، الأحد، إن ارتفاع أسعار الحليب الطازج من المزارع المحلية "سينعكس سلبا" على مصانع الألبان والأجبان في حال ثبتت زيادة الأسعار، "سنضطر إلى رفع سعر المنتج إلى المستهلك أيضا".

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جمعية ائتلاف مربي الأبقار حددت سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والأجبان والمزارع بسعر 55 قرشا للكيلو الواحد بعد أن كان بنحو 48 قرشا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بشكل "غير مسبوق".



وأضاف الشكعة لـ "المملكة"، أن "قرار رفع أسعار الحليب الطازج تم بدون مشاورة، مشيرا إلى أنه "كان يجب أن يكون هناك مناقشات لمحاولة إيجاد حل لارتفاع أسعار الأعلاف لضبطها للمحافظة على سعر الحليب ومشتقاته".



وأوضح أن "القوة الشرائية ضعيفة والمعروض الحالي يناسب الطلب حاليا".



وناشد وزارة الصناعة بضبط أسعار الأعلاف حتى يستمر المزارع بالإنتاج بدون رفع الأسعار على المصانع، مؤكداً أن استمرارية المزارع مهمة للأمن الغذائي وضبط الكلف.



من جهته، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، لـ "المملكة"، إن قرار رفع سعر كيلو الحليب الطازج جاء بعد رفع أسعار الأعلاف بنحو 20%.



ولفت النظر إلى أن "المزارع أصبح غير قادر على الاستمرار في الإنتاج، وإذا لم يتم رفع سعر الحليب ستغلق المزارع ويخرج مربو الأبقار ذوي الحيازات الصغيرة من السوق، إضافة إلى خسارة إنتاج الحليب الطازج".



وأشار إلى ارتفاع أسعار الحليب عالميا في عدة دول منها تركيا ولبنان.



وذكر الحاج أن "القطاع يمثل 25% من الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 50 ألف شخص ويخدم 330 مصنعا ومعملا".



نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، قال إن "ارتفاع أسعار الحليب سيرفع الكلف الإنتاجية لمواد صنع الحلويات".



وأضاف لـ "المملكة"، "لا أتوقع ارتفاع أسعار الحلويات في الوقت الحالي"، مبيناً أن القوة الشرائية للمواطن ضعيفة ولا تحتمل رفع المزيد من الأسعار.



وأشار العواد إلى أن حركة بيع الحلويات شهدت ارتفاعا بسيطا بسبب انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.