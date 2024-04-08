استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الثلاثاء، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن استمرار الدوام يتيح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً إلى متابعة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع "الفيسبوك"، لمعرفة الأسواق العاملة غداً.



ودعا المواطنين إلى الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً سيما مواد ومستلزمات العيد، والتي تنتهي مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء.