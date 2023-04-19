استياء واسع من تغيب الطلبة عن المدارس قبيل عيد الفطر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

استاء تربويون وأولياء أمور من تعطيل طلبة مدارس بدون مبرر أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء قبيل عطلة عيد الفطر، في حين أكد أولياء أمور أن الكثير من الطلبة والمدارس اتفقوا على أن يكون يوم غد الخميس يوم عطلة .

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وقال أولياء أمور طلبة مدارس خاصة وحكومية إنهم أرسلوا أبناءهم إلى المدارس صباحاً حيث تفاجأوا بأنه لا يوجد تدريس بسبب تغيب الطلبة ، وان عدد الطلبة قليل جداً، ثم تلقوا اتصالات هاتفية من المدارس لأخذ أولادهم .



وأضافوا لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن الطلبة لن يتمكنوا من انهاء المناهج المقرر بشكل المطلوب والسليم بسبب كثرة العطل بسبب المنخفضات مشيرين إلى الفاقد التعليمي الذي يعاني منه الطلبة بسبب التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا .



ولفت بعض أولياء أمور طلبة أن عدد من المعلمين وإدارات مدارس خاصة وحكومية يحثون الطلبة بشكل غير مباشر للغياب اليوم وغداً بحجة أن "مَن يداوم سيكون لوحده" مطالبين وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والحكومية.



في وقت اشار فيه معلمون الى حالة مجتمعية تتنامى لدى أولياء الأمور بعدم أهمية الدوام المدرسي ، والتراخي في تعطيل أبنائهم لظروف بسيطة وغير مهمة ، حتى ذهب بعض المعلمين ان بعض الاهالي يتفقون عبر مجموعات "الواتساب" على عدم ارسال الطلبة في يوم معين مثل أيام ما قبل العيد او المنخفضات الجوية أو نهايات الاسبوع .



من جهته قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إن أسباب تغيب الطلبة عن الدوام المدرسي قبيل الأعياد الرسمية و في نهايات كل أسبوع وقبيل الامتحانات تعود إلى عدم شعور الطلبة بالانضباط المدرسي نتيجة تراخي الإدارات المدرسية والمعلمين .



وأضاف عبيدات لـ"الوكيل الإخباري" أن بعض المعلمين قد يشجعون الطلبة إلى التغيب عن المدرسة للحصول على قسط من الراحة لهذه الفئة من المعلمين .

وأشار إلى عدة حلول للحد من تغيب الطلبة منها استخدام المعلم أساليب جذب بحيث يكون ممتعاً بالإضافة إلى ربط المنهج بحاجات الطلبة كإجراء فعاليات وأنشطة واحتفالات.



وتابع "لو وجد الطلبة في المدارس ما يغريهم للدوام والانتظام لما تغيبوا عن مدارسهم، ولو تفطنت المدارس بوضع خطة لجذب الطلبة قبيل الأعياد لما كانت نسبة الغيابات ملحوظة ".



ودعا عبيدات وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة لمعرفة أسباب تغيب الطلبة عن الدوام المدرسي قائلاً إن ذلك أولى من أن تتشدد الوزارة بمعاقبة الطلبة المتغيبين .



وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أكد خلال تصريحات صحفية أمس إن تطبيق الأنظمة فيما يخص تعليمات الدوام المدرسي، يهدف الى تقليص نسبة غياب الطلبة غير المبرر، وذلك بتفعيل أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها.



يشار إلى أن عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة والحكومية تغيبوا عن مدارسهم أمس واليوم.

