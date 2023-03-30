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الخميس، 30-03-2023 09:30 م

حوارية بجامعة الزرقاء تناقش نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي وقانوني الأحزاب والانتخاب بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وشارك في الجلسة الحوارية أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين، ومدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة ناهد الحموري، ومستشار الهيئة المستقلة للانتخابات المحامي راغب شريم، وبحضور عدد من الهيئة التدريسية والإدارية في جامعة الزرقاء.

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