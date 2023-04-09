التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين، وأضافت الوزارة بأن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (245) طالباً وطالبة يمثلون (31) دولة عربية وإسلامية، حيث شهدت المرحلة نصف النهائية ترشيح ثلاثة طلاب فقط للمرحلة النهائية هم الطالب حمزة أنس السويد (سوري الجنسية)، والطالب أحمد لقمان بن أحمد زيني (ماليزي الجنسية) وكلاهما يدرسان في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والطالب صلاح الدين لنتانج منامفن (فلبيني الجنسية) ويدرس في الجامعة الأردنية، وسيتم إعلان نتائج المسابقة وأسماء الطلبة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في حفل تقيمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة، وبحضور سفراء الدول الثلاث والملحقين/المستشارين الثقافيين إضافةً إلى رؤساء الجامعات.

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وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآن الكريم تحت عنوان " مقرئ الطلبة الوافدين"، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب /الطالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، وتتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية في مجالات (التجويد، والتلاوة (جمال الصوت)، والمقامات) من أساتذة الجامعات الأردنية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



كما خصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني، وخصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بتنفيذ مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.