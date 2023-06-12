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الإثنين، 12-06-2023 02:06 م

تركيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الأتراك فيها باستثناء جامعتين

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الوكيل الإخباري- أعلنت اليوم الاثنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي التركي قد اعترف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واعتمد دراسة الطلبة الأتراك فيها باستثناء جامعتين طبيتين خاصتين كونهما جديدتين لم تقوما بتخريج أي فوج حتى تاريخه، حيث سيتم مخاطبة الجانب التركي لطلب الاعتراف بهما. 

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وقالت الوزارة أنه وبناءً على مخاطبة رسمية وتواصل مع المستشار الثقافي الأردني في أنقرة فقد تم التأكيد على هذا القرار، وأن جميع شهادات الطلبة الأتراك معتمدة.


وأضافت الوزارة بأنها ستتواصل خلال الفترة القادمة مع سعادة الملحق الثقافي  التركي في عمان للعمل على تذليل أية صعوبات تواجه أي طالب تركي يرغب بالالتحاق والدارسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكدةً بأن هذا القرار سيكون له أثر كبير في دعم استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام   2023-2027، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تطمح من خلالها الوزارة إلى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.


وتجدر الإشارة إلى أن كل من:  وزارة التعليم السعودية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة ليبيا كانت قد اعترفت أيضاً بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واعتمدت دراسة طلبتهم فيها.

 




 

 


 

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