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الخميس، 09-12-2021 04:00 م

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

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الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، الخميس، عمليات نوعية متزامنة على واجهات عدة ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل أشخاص وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنّه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 770 ألف حبة كبتاغون، و 969 كف حشيش، بالإضافة إلى أسلحة نارية نوع كلاشنكوف عدد 4 ومخازن ذخيرة عدد 4 وذخيرة مسدس عيار 9 ملم عدد 140 طلقة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


يشار بأن قوات حرس الحدود معززة بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، بطائرات من سلاح الجو الملكي تعمل على اسناد القوات البرية على طول الحدود لتعزيز قدراتها وتنفيذ واجباتها على أكمل وجه و لمنع عمليات التسلل والتهريب، ومواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.

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