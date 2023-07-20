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الخميس، 20-07-2023 11:59 ص

سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول بمعرض Air tattoo الدولي

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الوكيل الإخباري - حصل سلاح الجو الملكي الأردني على جائزة أفضل عرض للطائرات الثابتة على المدرج للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد اجتياز طائرة "C130" الأردنية عدداً من الاختبارات بين أكثر من 300 طائرة مشاركة من مختلف الأنواع والأحجام من دول عدة، وذلك في المعرض الجوي البريطاني، بمشاركة سلطة العقبة ودعم هيئة تنشيط السياحة.

وشارك سلاح الجو الملكيّ  بجناحه في المعرض الجوي (AIR TATTOO) الدولي، والذي أقيم على قاعدة فيرفورد الجوية في مدينة سويندون البريطانية و استمر لثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 75 دولة حول العالم، و أمّ المعرض عشرات الآلاف من المشاركين والزوار حول العالم، وأبدى العديد منهم إعجابهم بالاحترافية التي ميزت جناح سلاح الجو الملكيّ الأردني .

وكانت الطائرة الأردنية ( C130) بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة و هيئة تنشيط السياحة،  قد تزيّن ذيلها بصورتين لترويج الأردن سياحياً، إذ كانت الصورة الأولى للمتحف العسكري في خليج العقبة و الصورة الثانية لوادي رمّ، إضافة إلى أنشطة ترويجية عن المملكة  أقيمت في جناح سلاح الجو الملكيّ، متمثلةً بمعرض صور عن الأردن و توزيع مواد تسويقية سياحية ، كما تزينت الخيمة الخارجية لجناح سلاح الجو بصور من المناظر في الأردن .

من جهته قال قائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد ركن الطيار محمد فتحي حياصات:

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“ إن فوز سلاح الجو بالجائزة للمرة الثانية على التوالي يعكس التميّز في الإعداد والتحضير ومدى الاحترافية والجاهزية والمكانة التي يحتلها سلاح الجو الملكي ما بين عدد من الجيوش العالمية".


وأكدّ الحياصات، أن هذا النجاح  سيكون محفزاً  لبذل المزيد من الجهد لرفعة قواتنا المسلحة كما يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

من جانبه أشار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز : إن مشاركة سلطة منطقة العقبة الخاصة جاءت ضمن  مسؤولية السلطة لدعم كافة الأنشطة الترويجية والسياحية على الصعيد الوطني ومن ضمنها منطقة العقبة التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار كل عام، خصوصا من دول شرق أوروبا وغربها متمثلة بالمجموعات البريطانية ودول شمال وجنوب أوروبا ، وبقية دول العالم .

وأضاف الفايز،  أن المشاركة مع جناح سلاح الجو الأردني الذي يتمتع بالاحترافية، تعبر عن الأهمية التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث وتطوير العمليات الخاصة بسلاح الجو الأردني، وبناء الشخصية القيادية لدى طواقم الطيارين المحترفين كي ينافسوا  أعرق أسلحة الجو  المشاركة في فعاليات معرض الطيران ، الذي حصد الجائزة الأولى لأفضل عرض للطائرات الثابتة على المدرج للمرة الثانية على التوالي.

مشيراً إلى أهمية الترويج خلال انتظام المعرض الذي شهده الألاف من الزوار والمهتمين ، وشاهدوا طائرة C135 , وقد زيّن أجنحتها صوراً للعقبة ووادي رمّ ، وهذا ما يدعو  للتركيز على  أهمية إقليم العقبة عموما وكذلك البترا  كوجهة مفضلة من جميع دول العالم.

بدورها قالت رئيس قسم تطوير المنتج السياحي ثلما سالم رضوان،  
 أن مشاركة سلطة العقبة في اختيار تصميم ذيل طائرة C130  وفوز الطائرة مرتين و هي تحمل شعاري العقبة و الأردن السياحي هو انجاز كبير 


وقالت رضوان التي شاركت عن سلطة العقبة، أن وجودنا ضمن جناح سلاح الجو كان إضافة نوعية  في تسويق مدينة العقبة و تحديدا نشاطات الطيران، حيث هناك فريق صقور الأردن الملكي و نادي الرياضات الجوية و نادي الطيران الشراعي ، كما حاز حطام الطائرات الموجودة في خليج العقبة  على إعجاب الزوار حيث تمكنوا من مشاهداتها من خلال نظارّة الواقع الافتراضي.

مشيرة  إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى لسلطة منطقة العقبة الخاصة في هذا المعرض، حيث سبق لها مشاركات أخرى و جاءت مشاركتها هذه استكمالاً لأوجه التعاون الذي بدأت به سلطة العقبة مع سلاح الجو الملكي في تنفيذ عدة نشاطات بهدف تنشيط السياحة على مستوى الأردن بشكل عام ومحافظة العقبة بشكل خاص .


وكانت طائرة C130” قد تزين ذيلها في العام الماضي أيضا بصورتين لمدينة العقبة، و صورة لطائرة خارج الخدمة تم اغراقها تحت مياه شاطئ العقبة، وقد حصد سلاح الجو الملكي جائزة المركز الأول في حينه .

 




 

 


 

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