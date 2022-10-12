اطلاق مبادرة للسلامة المرورية بالكورة

الوكيل الاخباري - أطلقت الشرطة المجتمعية وقسم السير بمديرية شرطة غرب إربد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الكورة وبلدية برقش اليوم الأربعاء، مبادرة للسلامة المرورية بعنوان" بالتأني السلامة وبرجعتك ابتسامة".



وأشار مدير التربية والتعليم الدكتور معن الشناق خلال رعايته المبادرة، إلى أهمية هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين وزيادة حرصهم بمخاطر السرعة الزائدة، وعدم التقيد بقواعد وإرشادات المرور، مثمناً التعاون الدائم مع الشرطة المجتمعية في مجال توعية طلبة المدارس بقواعد السلامة المرورية وإشراكهم في الحملات والمبادرات التوعوية.

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