اطلاق مشروع "شباب قدرات" في المفرق

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي مكتب الأردن، اليوم الأربعاء، مشروع شباب قدرات من أجل المشاركة المجتمعية، وذلك ضمن المبادرة المدنية الإقليمية للشرق الأوسط (MERCI).



ويستهدف المشروع، الشباب من عمر 18 - 30 عاما وتدريبهم حول كتابة أوراق السياسات للشباب وكيفية التفاوض السلمي، وعن آليات العمل المشترك، ووضع المزيد من الحلول لتجاوز التحديات التي تواجه أبناء المجتمعات المحلية، كما يدعو إلى تمكين وبناء قدرات الشباب في محافظة المفرق، وتفعيل أدوارهم المجتمعية.

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