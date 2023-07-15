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السبت، 15-07-2023 03:16 م

تأسيس مجلس أعمال أردني - هندي مشترك

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الوكيل الاخباري - وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين اتفاقية تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك مع منتدى الأعمال الهندي العالمي على هامش انعقاد ملتقى الاستثمار الأردني الهندي بالعاصمة نيودلهي.

وقال مدير عام الجمعية طارق حجازي الذي وقع الاتفاقية، إن المجلس يهدف لتدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.

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