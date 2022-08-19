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الجمعة، 19-08-2022 07:56 م

اعفاءات للمزارعين الأردنيين الراغبين باغلاق ديونهم

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الوكيل الاخباري - ثمن تجمع مزارعين الأردن القرار الذي اتخذته مؤسسة الإقراض الزراعي خلال اجتماع برئاسة وزير الزراعة م.خالد الحنيفات، والذي تم بموجبه منح المزارعين الراغبين بإغلاق ديونهم خصومات على الفوائد والأرباح وفوائد قروض الأراضي المستملكة بنسب تتراوح بين 15% و50%.

وقال رئيس التجمع م. إبراهيم الشريف ان القرارات تعكس حرص وزير الزراعة ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي م.محمد الدوجان على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي.

واعتبر ان بهذا القرار التشجيعي يشكل دعم مباشر للمزارعين المقترضين ويساهم بديمومة واستمرار الإنتاج ويحافظ على ملكية المزارعين للأراضي الزراعية.

وطالب بان يستمر دعم مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين، وزيادة مخصصاتها حتى تتمكن من تقديم الدعم المالي للمزارعين.

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