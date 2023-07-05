الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-07-2023 09:14 م

خلال أقل من 24 ساعة .. 3 وفيات بالأردن بينهم طفلين بحوادث مُفجعة

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الوكيل الإخباري - مرّ نهار اليوم الأربعاء على الشارع الأردني مفجعاً، بعد أن سُجل 3 وفيات، بينهم طفلين، إثر حوادث مفجعة .

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ففي الحادث الأول وفاة شخص سقط في كسارة بمنطقة شطنا في اربد، وقامت كوادر الدفاع المدني بتحريره من الكسارة إخراجه متوفيا. 


وفي الحادث الثاني وفاة طفل غرقا في بركة داخل احدى الشاليهات في العقبة، وتم اسعافه الى مستشفى الأمير هاشم وما لبث ان فارق الحياة. 


وفي الحادث الثالث بعمان، توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام بعد ان سقطت داخل حفرة امتصاصية بمنطقة بيادر وادي السير المنطقة الصناعية، وعملت فرق الغطس على إخراجها من داخل الحفرة متوفيه واخلائها الى المستشفى.

 




 

 


 

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