الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
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تراجع كبير لإصابات كورونا عالميا

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الكرك: ضبط مصابيْن بكورونا خالفا الحجر المنزلي

الامن العام : لن يتم التهاون مع اية مخالفة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

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الكويت تمدد تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة

الرئيس الجزائري يحل البرلمان ويعدّل الحكومة

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الحوارات: أضعنا الفترة الذهبية للحفاظ على الوضع الوبائي

الأحد، 21-02-2021 10:15 م

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، عن توفر شواغر للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي.
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وعلى من يرغب بالتسجيل مراجعة مبنى وحدة القبول والتسجيل اعتبارا من صباح يوم الإثنين 2021/2/22 من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 2 ظهراً.

وفق التخصصات التالية:

- الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

- الفيزياء

- الفقه وأصوله

- الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية

- الإنتاج الحيواني

- البستنة والمحاصيل

- الوقاية النباتية

- تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار

- علم وتكنولوجيا الغذاء

- الفلسفة

- إدارة المصادر التراثية وصيانتها

- الآثار

الأوراق المطلوبة :

- صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية.

- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

- كشف الثانوية الأصلي أو معادلة الثانوية الأصلية.

 




 

 


 

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