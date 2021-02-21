اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان، عن توفر شواغر للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي.وعلى من يرغب بالتسجيل مراجعة مبنى وحدة القبول والتسجيل اعتبارا من صباح يوم الإثنين 2021/2/22 من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 2 ظهراً.وفق التخصصات التالية:- الجيولوجيا البيئية والتطبيقية- الفيزياء- الفقه وأصوله- الإقتصادالزراعي وادارةالأعمال الزراعية- الإنتاج الحيواني- البستنة والمحاصيل- الوقاية النباتية- تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار- علم وتكنولوجيا الغذاء- الفلسفة- إدارة المصادر التراثية وصيانتها- الآثارالأوراق المطلوبة :- صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية.- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.- كشف الثانوية الأصلي أو معادلة الثانوية الأصلية.