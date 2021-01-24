الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

الوكيل الإخباري - بدأت وحدة الشؤون المالية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد، بصرف مستحقات الطلبة المتفوقين دراسيا، من مكافأة منح الطلبة المتميزين، وذلك بعد قرار مسبق بالموافقة على صرف المستحقات المالية.



وأكدت الجامعة في بيان لها، حرصها على تقديم الدعم لهؤلاء الطلبة، والتزامها بسياستها المتعلقة بآلية الصرف، مشيرة إلى أنها لن تتوانَ عن دعم هذه الفئة المتميزة، التي تحظى باهتمام رئاسة الجامعة وإدارتها.



وأضافت أن هذا الاهتمام هو مؤشر على السعي المستمر لحفظ حقوقهم والوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم هذا الدعم لهم وفقا للشروط والقوانين المتبعة في الجامعة.

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المصدر - بترا



