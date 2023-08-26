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السبت، 26-08-2023 05:25 م

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

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 الوكيل الاخباري -  أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف العدوان عن فتح باب الالتحاق في البرنامج الدولي (للطلبة غير الاردنيين) للعام الجامعي 2023/2024.

وقال العدوان في إعلانه إن القبول سيكون مباشراً في جميع تخصصات الجامعة، خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً لغاية الثانية ظهراً، في مبنى وحدة القبول والتسجيل / دائرة القبول - الطابق الأول.

ودعا الطلبة المتواجدين خارج المملكة والراغبين بالتقدم بطلبات للقبول، التنسيق مع سفارات بلادهم، أو إرسال الوثائق المطلوبة بملف واحد صيغة (pdf) على البريد الكتروني التالي : [email protected]

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