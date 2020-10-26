اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توقفها عن استقبال المراجعين في إدارة فرع ضمان الحسين اعتبارا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27/10/2020 وحتى نهاية كانون اول 2020.وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المراجعين بأي وقت الاتصال على الرقم (117117) لأي استفسار أو مراجعة إدارة فرع ضمان عمان المركز بدلا من إدارة فرع ضمان الحسين في الحالات والمعاملات التي تقتضي الحضور بشكل شخصي، مذكرة بأن غالبية خدماتها الخاصة بالافراد والمنشآت أصبحت متاحة من خلال بوابة خدماتها الالكترونية.وبينت المؤسسة بأن التواصل معها متاح على مدار الساعة وكافة ايام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).