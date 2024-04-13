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السبت، 13-04-2024 12:16 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب مالك الفحماوي بحادث سير في جورجيا

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الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الشاب الأردني طالب العلم مالك الفحماوي، اثر حادث سير في دولة جورجيا. 

واستذكر اقارب واصدقاء للمرحوم الفحماوي صفاته الحسنة وطيب خلقه، داعين له بالرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. 

وكتب ليث ساحوري زميل المرحوم الفحماوي قائلا:" الله يرحمك يحبيبي كنت اخ وسند والله بعلم قديش بحبك وغالي علي كنا  نحلم نتخرج مع بعض رحت وتركتني بدون ما اودعك اخر وداع.. انتقل الى رحمة الله زميلنا "مالك الفحماوي" اللهم اغفر له وارحمه اللهم ابدله داراً خيراً من داره واهلاً خيراً من اهله اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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والشاب الفحماوي من مدينة الزرقاء، يدرس الطب في جامعة القوقاز بدولة جورجيا، وقد أتم العام الدراسي الثالث .

 




 

 


 

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