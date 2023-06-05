الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

بالترتيب 87 … تقدم جديد لجواز السفر الأردني عالمياً

تراجع التضخم في تركيا إلى 39.6%

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

هل يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع الفائدة الشهر الحالي؟

مقتل 15 شخصا وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات في هايتي- فيديو

الاحتلال يتوغل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

الربابعة: التبليغ عن الحادث المُفتعل أساسي ولا بد من تغيير التشريعات لحماية المتضررين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

الإثنين، 05-06-2023 10:51 ص

اعلان صادر عن سلطة وادي الأردن

351319268_265166185990650_3218223274321790594_n


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن انتقال مقر مبنى ادارة الشؤون الفنية ومديرية المستودعات من موقعه الكائن في الشميساني/ خلف شارع الثقافة مقابل الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية عمارة رقم 6 إلى المبنى الجديد والكائن في الشميساني خلف فندق الماريوت وبجوار مبنى وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن اعتبار من تاريخ4/6/2023 ويهدف الانتقال للمبنى الجديد لتخفيض النفقات في الموازنة.

اضافة اعلان

 

ودعت السلطة مراجعيها للاستفادة من الخدمات الالكترونية والمتوفرة للافراد والمنشات على المواقع الالكترونية.


وأكدت أن كافة المديريات والكوادر في مناطق الأغوار جاهزة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم قرب مناطق سكناهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1685949890863

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق شراري الشَّخانبة

62023312038905793369

​فصل 15 طالبا في الأردنية وانذار 2 بسبب المشاجرات

347228604_568989958654173_884306175022078040_n

127 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة في الأردن

2 (5)

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تشارك العالم الاحتفال بيوم البيئة

920228202456829612883

وفاة عشريني إثر حادث دهس على طريق إربد - عمان

IMG_2801

وفاة عشريني قاد مركبته بطريقة متهورة في عمان

أخبار متعلقة
وزارة المياه والري

المياه : زيادة كميات المياه بالصيف لتلبية الاحتياجات من مختلف المصادر

WhatsApp Image 2023-05-12 at 7.47.24 PM

المحاميد يتفقد المحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية

WhatsApp Image 2023-05-11 at 1.19.53 PM

ضبط حفارة داخل مزرعة في الرمثا بهدف حفر بئر مخالفة

WhatsApp Image 2023-05-11 at 9.42.18 AM

حملة للتوعية بمخاطر السياحة في قناة الملك عبدالله والسدود

WhatsApp Image 2023-05-08 at 12.39.21 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الضليل - صور

68578

توقع انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن إلى 35 م3 في عام 2040