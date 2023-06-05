اعلان صادر عن سلطة وادي الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن انتقال مقر مبنى ادارة الشؤون الفنية ومديرية المستودعات من موقعه الكائن في الشميساني/ خلف شارع الثقافة مقابل الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية عمارة رقم 6 إلى المبنى الجديد والكائن في الشميساني خلف فندق الماريوت وبجوار مبنى وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن اعتبار من تاريخ4/6/2023 ويهدف الانتقال للمبنى الجديد لتخفيض النفقات في الموازنة.

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ودعت السلطة مراجعيها للاستفادة من الخدمات الالكترونية والمتوفرة للافراد والمنشات على المواقع الالكترونية.



وأكدت أن كافة المديريات والكوادر في مناطق الأغوار جاهزة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم قرب مناطق سكناهم.