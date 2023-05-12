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الجمعة، 12-05-2023 08:16 م

المحاميد يتفقد المحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية

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الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد والمساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد العفيشات والمساعد للشؤون الفنية الجيولوجي ثائر المومني اليوم الجمعة سير العمل بالمحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية الممتدة من محافظة المفرق إلى الحدود الأردنية العراقية.

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واطلع المحاميد على جاهزية الأجهزة للقياس والبنى التحتية للمحطات، موجها العاملين بالمحطات لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والدقيقة لمختلف القياسات المناخية من حيث موعدها وكيفية قياسها ومقارنتها مع القياسات المؤتمتة.


ودعا إلى ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة العامة لضمان سلامة العاملين في المحطات، مثمنا جهود العاملين بتوفير المعلومة الصحيحة لإعداد التقارير والدراسات الازمة لتنفيذ المشاريع المائية.


وأكد أمين عام الوزارة على زيادة عدد المحطات المناخية لتغطية كافة مناطق المملكة لأخذ القياسات الدقيقة والاستفادة منها مستقبلا.

 




 

 


 

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